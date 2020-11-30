Житомирським лікарням бракує препаратів для розрідження крові - ОДА

У Житомирській області є проблема із забезпеченістю лікарень препаратами, що запобігають тромбоутворенню, які прописані в протоколах лікування хворих із коронавірусом.

Про це повідомив на брифінгу начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Сьогодні, дійсно, є проблема з дезагрегантами – це препарати, які розріджують кров. Це питання проблемне не тільки для області, а для всіх регіонів України. Тому голова обласної адміністрації порушив його перед Прем’єр-міністром на селекторній нараді. Вчора під час зустрічі з міністром охорони здоров’я ми теж обговорювали питання щодо забезпечення наших лікувальних закладів цими препаратами", - зауважив посадовець.

Він наголосив, що такі препарати наразі не продаються в аптечній мережі.

Читайте також: Степанов без попередження перевірив лікарні на Житомирщині

На Житомирщині на цей час підтверджено 29 911 випадків COVID-19, 18 752 осіб одужали, 497 померли.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 30 листопада лабораторно підтвердили 732 625 випадків COVID-19, з них за добу 9 946.