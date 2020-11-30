Степанов без попередження перевірив лікарні на Житомирщині

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов провів перевірку без попередження Житомирської обласної лікарні ім.О.Ф.Гербачевського.

Про результати перевірки Степанов написав у Facebook, передає Укрінформ.

«Щодо інфекційного контролю у цій лікарні – ситуація жахлива, адже його немає. Крім того, як мені стало відомо після розмови з лікарями, вони не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю.

Також виявив суттєві проблеми з подачею адекватної статистики по кисневих точках. Подано було 117, в реальності ж – 66.

Виявилося, що в статистику потрапляють начебто "вільні" кисневі точки, однак вони розташовані у відділеннях, які не відведені під лікування COVID-19 (наприклад, реанімаційних, де лікуються хворі з інфарктами або інсультами). Це неприпустимо, адже вони не можуть бути використані під COVID-19. Вже доручив розібратися із цим», - повідомив міністр.

У неділю міністр також перевірив іще дві лікарні в Житомирі, які приймають пацієнтів із коронавірусом – міську лікарню №1 та міську лікарню №2 ім. В.П.Павлусенка.

За словами міністра, у цих лікарнях проблем не виявлено: киснем ці заклади забезпечені повністю, є навіть істотний запас концентраторів; пацієнти заявили, що жодних проблем із госпіталізацією в них не виникло, і з лікарських засобів нічого не докуповують, окрім вітамінів; медперсонал "оптимістично налаштований", проблем із надбавками також немає.

Як повідомляв Укрінформ, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні, що на Львівщині. Також голова Львівської ОДА Максим Козицький ініціював звільнення голови Жовківської РДА після смерті в реанімації внаслідок відключення електрики двох хворих на апараті ШВЛ. Почалася службова перевірка дій медпрацівників Жовківської ЦРЛ.