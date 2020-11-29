У лікарнях проведуть перевірки обладнання після смертей в реанімації на Львівщині – Степанов

Спеціальна комісія з'ясовуватиме обставини випадку в Жовківській районній лікарні на Львівщині, де внаслідок відключення електрики померли два пацієнти, що знаходилися на ШВЛ. Також перевірки обладнання будуть проведені по всіх лікарнях країни.

Про це в Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

"На місце терміново направлено комісію, щоб з’ясувати всі обставини. Також перевірки обладнання будуть проведені в усіх лікарнях по всій країні. Такі ситуації є неприпустимими. Роботу комісії триматиму на особистому контролі", - написав Степанов.

Він додав, що лікарі боролися за житя пацієнтів за допомогою мішка Амбу, але, на жаль, врятувати їх не вдалося.

Як повідомляв Укрінформ, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні, що на Львівщині. Також голова Львівської ОДА Максим Козицький ініціював звільнення голови Жовківської РДА після смерті в реанімації внаслідок відключення електрики двох хворих на апараті ШВЛ. Почалася службова перевірка дій медпрацівників Жовківської ЦРЛ.