У лікарнях проведуть перевірки обладнання після смертей в реанімації на Львівщині – Степанов

У лікарнях проведуть перевірки обладнання після смертей в реанімації на Львівщині – Степанов

Укрінформ
Спеціальна комісія з'ясовуватиме обставини випадку в Жовківській районній лікарні на Львівщині, де внаслідок відключення електрики померли два пацієнти, що знаходилися на ШВЛ. Також перевірки обладнання будуть проведені по всіх лікарнях країни.

Про це в Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

"На місце терміново направлено комісію, щоб з’ясувати всі обставини. Також перевірки обладнання будуть проведені в усіх лікарнях по всій країні. Такі ситуації є неприпустимими. Роботу комісії триматиму на особистому контролі", - написав Степанов.

Він додав, що лікарі боролися за житя пацієнтів за допомогою мішка Амбу, але, на жаль, врятувати їх не вдалося.

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Як повідомляв Укрінформ, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні, що на Львівщині. Також голова Львівської ОДА Максим Козицький ініціював звільнення голови Жовківської РДА після смерті в реанімації внаслідок відключення електрики двох хворих на апараті ШВЛ. Почалася службова перевірка дій медпрацівників Жовківської ЦРЛ.

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