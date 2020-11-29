На Львівщині перевіряють лікарню, де після відключення світла померли двоє пацієнтів на ШВЛ

На Львівщині перевіряють лікарню, де після відключення світла померли двоє пацієнтів на ШВЛ

Укрінформ
Голова Львівської ОДА Максим Козицький ініціює звільнення голови Жовківської РДА після смерті в реанімації внаслідок відключення електрики двох хворих на апараті ШВЛ. Почалася службова перевірка дій медпрацівників Жовківської ЦРЛ.

Як повідомляє Укрінформ, про це Козицький написав у Фейсбуці.

«Ініціюю подання про звільнення голови Жовківської РДА, а перед Жовківською районною радою ініціюю звільнення головного лікаря медичного закладу. Також департаментом охорони здоров’я ЛОДА розпочато службову перевірку щодо дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ. Співчуття рідним та близьким», - йдеться у повідомленні.

Козицький нагадав, що 27 листопада внаслідок несправності в м. Жовква та в Жовківській ЦРЛ з 17.50 до 19.10 було відсутнє електропостачання. Під час цього відключення в реанімації померли дві людини, які були підключені до апаратів ШВЛ та мали через СOVID-19 двосторонню пневмонію. Попередня причина смерті – дихальна недостатність, внаслідок двобічної пневмонії.

Голова Львівської облдержадміністрації зазначив, що в лікарні наявні два електричних генератори, які можна застосовувати при аварійних відключеннях світла. «Один електрогенератор під’єднаний до електромережі в пологовому відділенні. А другий електрогенератор на момент приїзду слідчо-оперативної групи та зі слів самих працівників медичного закладу чомусь знаходився в гаражному приміщенні на території лікарні і не був підключений до електромережі», - додав він.

За словами Козицького, керівництво медзакладу пояснило, що генератор не задіяно до реанімаційного відділення, оскільки в ньому не було потреби. У лікарні також запевнили, що в самому Жовківському РЕМ, коли зникло світло, медзаклад нібито повідомили, що електроенергії не буде впродовж 20 хв.

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Як повідомляв Укрінформ, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні, що на Львівщині.

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