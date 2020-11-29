На Львівщині перевіряють лікарню, де після відключення світла померли двоє пацієнтів на ШВЛ

Голова Львівської ОДА Максим Козицький ініціює звільнення голови Жовківської РДА після смерті в реанімації внаслідок відключення електрики двох хворих на апараті ШВЛ. Почалася службова перевірка дій медпрацівників Жовківської ЦРЛ.

Як повідомляє Укрінформ, про це Козицький написав у Фейсбуці.

«Ініціюю подання про звільнення голови Жовківської РДА, а перед Жовківською районною радою ініціюю звільнення головного лікаря медичного закладу. Також департаментом охорони здоров’я ЛОДА розпочато службову перевірку щодо дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ. Співчуття рідним та близьким», - йдеться у повідомленні.

Козицький нагадав, що 27 листопада внаслідок несправності в м. Жовква та в Жовківській ЦРЛ з 17.50 до 19.10 було відсутнє електропостачання. Під час цього відключення в реанімації померли дві людини, які були підключені до апаратів ШВЛ та мали через СOVID-19 двосторонню пневмонію. Попередня причина смерті – дихальна недостатність, внаслідок двобічної пневмонії.

Голова Львівської облдержадміністрації зазначив, що в лікарні наявні два електричних генератори, які можна застосовувати при аварійних відключеннях світла. «Один електрогенератор під’єднаний до електромережі в пологовому відділенні. А другий електрогенератор на момент приїзду слідчо-оперативної групи та зі слів самих працівників медичного закладу чомусь знаходився в гаражному приміщенні на території лікарні і не був підключений до електромережі», - додав він.

За словами Козицького, керівництво медзакладу пояснило, що генератор не задіяно до реанімаційного відділення, оскільки в ньому не було потреби. У лікарні також запевнили, що в самому Жовківському РЕМ, коли зникло світло, медзаклад нібито повідомили, що електроенергії не буде впродовж 20 хв.

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Як повідомляв Укрінформ, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні, що на Львівщині.