Німеччина передасть українським військовим апарати ШВЛ

Німеччина передасть українським військовим апарати ШВЛ

Укрінформ
Німеччина передасть українським військовим медикам апарати штучної вентиляції легень та інші засоби.

Про це повідомив Укрінформу посол України в ФРН Андрій Мельник.

Гуманітарна допомога спрямованого на попередження у Збройних Силах України розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої SARS-CoV-2.

Читайте також: Вінницький завод випускатиме морозильники для зберігання COVID-вакцини

Зокрема, Німеччина доставить до Києва 20 вентиляторів легень Life Base III, 1 тисячу захисних масок FFP2 і 20 тисяч операційних масок; 50 тисяч медичних рукавичок; півтори тисячі захисних окулярів; 1 тисячу пляшок дезінфікуючої рідини Sterillium Virugard.

Церемонія передачі запланована на 30 листопада у Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-