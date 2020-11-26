Вінницький завод випускатиме морозильники для зберігання COVID-вакцини

Вінницький завод «Грін Кул» готується до кінця року налагодити випуск морозильного обладнання для зберігання вакцини від коронавірусу.

Про це з посиланням на директора компанії Валентина Коваленка повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає кореспондент Укрінформу.

«Морозильне обладнання розраховане на глибоку заморозку – мінус 70-80 градусів за Цельсієм. Воно потребує додаткових елементів не тільки для зберігання вакцини, а й контролю за її зберіганням. Відповідно, це обладнання вищого класу якості, і саме тому вже зараз наше підприємство сертифікує це медичне обладнання. Я думаю, що до кінця року ми отримаємо такий сертифікат і вже повним ходом приступимо до розробки такої лінійки низькотемпературних скринь саме для зберігання вакцин», - розповів Коваленко.

За його словами, сертифікуватимуть це обладнання як для потреб України, так і для продажу на експорт. До весни компанія планує налагодити серійне виробництво морозильників, які дозволяють зберігати вакцину від коронавірусу.

Він додав, що у зв'язку з початком виробництва нового сегменту обладнання, буде розширено штат робітників «саме для підтримки медичної лінійки».

На підприємстві також готують до сертифікації вітчизняний аналог апарату ШВЛ.

«На сьогодні ми вже отримали перший зразок і готуємо його до сертифікації. Найближчим часом буде запущено його тестування – доклінічні, а потім клінічні дослідження», - повідомив Коваленко.

За його словами, підготовка до сертифікації вінницького аналога апарату ШВЛ триватиме близько 3-4 місяців. Після сертифікації підприємство розпочне його серійне виробництво.

Першу партію апаратів штучної вентиляції легень вінницького виробництва у кількості 500-1000 одиниць на підприємстві планують виготовити «ближче до літа».

Завод «Грін Кул» готується випускати морозильники для зберігання вакцини від COVID-19 / Фото: Вінницька міська рада

Як повідомляв Укрінформ, Україна розраховує отримати вакцини від коронавірусу в першому півріччі 2021 року. Їх обіцяють розподілити по регіонах. Для цього потрібно забезпечити відповідні умови для транспортування і зберігання препарату.

Уже відомо, що одна з антиковідних вакцин вимагає суперхолоду – щонайменше -70 С0 (від Pfizer-BioNTech), інша може зберігатись від 2 градусів до -20 (Moderna).