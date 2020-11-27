У Харкові лікарня Укрзалізниці почала приймати COVID-хворих

У Харкові відсьогодні лікарня Укрзалізниці почала приймати хворих на COVID-19.

Ще одна залізнична лікарня також готова до прийому пацієнтів – Національна служба здоров’я країни уклала договори з обома закладами. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської обласної ради.

«Уже сьогодні залізничні лікарні почнуть свою роботу в тестовому режимі й до понеділка приймуть п'ять перших пацієнтів з діагнозом COVID-19. У хворих – легкий перебіг інфекції та їх лікування не вимагає додаткового кисню. На даний момент у закладах є 12 кисневих точок в реанімації. Також 50 концентраторів, які були нещодавно закуплені за рахунок Фонду боротьби з коронавірусом, передадуть з міських лікарень, ще кілька концентраторів надійде з обласних лікувальних установ», – повідомив заступник голови облради Володимир Скоробагач.

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Як уточнили в пресслужбі облради агентству, залізнична лікарня №1 може прийняти до 70 пацієнтів, натомість в облдержадміністрації називають цифру до 100 хворих.

Раніше клінічні лікарні на залізничному транспорті № 1 та 2 не могли відкритися через не підписаний договір із НСЗУ. Очікувалося, що одна з них почне прийом уже наприкінці жовтня чи на початку листопада. Згодом стало відомо, що у розпорядженні, підписаному керівником Міністерства охорони здоров'я Максимом Степановим, є неточності. В документі були вказані дані Єдиного держреєстру юридичних осіб по лікарнях, але вони не є самостійними юридичними структурами. Тому почалося оформлення нового розпорядження та нових документів для підписання договору зі службою.

25 листопада заступник голови ОДА Тарас Пастух, коментуючи ситуацію, зазначив, що в лікарнях недостатньо медикаментів, і в них немає ресурсу для їх закупівлі, тому потрібне авансове фінансування від НСЗУ. Також, за його словами, Укрзалізниця обіцяла профінансувати прокладення кисневих трас у закладах, однак коштів не надала, тому в заклади направлять резерв кисневих концентраторів, сформований в області.

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26 листопада голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак на зустрічі з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим зазначив, що їхні лікарні потребують додаткового фінансування в розмірі 82 млн грн. Ці гроші необхідні для закупівлі та засобів індивідуального захисту, прокладення кисневих трас. Зокрема, для Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1 доцільно було б придбати кріогенний газифікатор, який може забезпечити подачу кисню до 70 точок одночасно.

Як повідомлялося, на за добу в області зафіксували 595 випадків COVID-19, із них 471 – у місті Харкові. Усього по області зареєстровано 54021 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 28291 хворий одужав, 740– померло.

В Україні станом на 27 листопада 2020 року зареєстрували 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.За весь час пандемії захворіло 693 407 осіб.