За потреби Луганщина може доставити медичний кисень у сусідні області

Медичний кисень виробництва Сєвєродонецького «Азоту» у випадку необхідності може бути відправлений до лікарень сусідніх з Луганщиною областей.

Як передає Укрінформ, про це сьогодні заявив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай під час відвідання ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот».

«Як і обіцяв, ми розв'язали питання отримання Сєвєродонецьким «Азотом» усіх дозвільних документів для виробництва медичного кисню. Інші компанії, які постачають цей продукт на Луганщину, зараз не можуть надавати необхідний для наших потреб обсяг кисню. «Азот» має необхідні можливості та потужності, а при потребі підприємство може допомогти і сусіднім областям», - зазначив Гайдай.

Він додав, що область отримала гроші з держбюджету для розведення мережі подачі кисню до кожного ліжка в наших опорних лікарнях. Крім того, за його словами, з 1 січня 2021 року почнеться страхування близько 2400 медичних працівників за кошти обласного бюджету.

Голова Правління ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» Леонід Бугайов розповів, що випуск медичного кисню на підприємстві розпочався після реконструкції підрозділу у 2011 році.

«Сьогодні ми здатні виробляти до 600 балонів. Однак наповнюємо упродовж доби тільки 200. При необхідності можемо наростити потужності до 400 чи до 600 балонів кисню на добу», - сказав керівник підприємства.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 27 листопада зареєстровано 16 218 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19. За минулу добу госпіталізовано - 2 069 осіб; летальних випадків - 192.