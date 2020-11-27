За минулу добу в Україні виявили 16 218 випадків COVID-19

В Україні станом на 27 листопада 2020 року зареєстрували 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників", - написав Степанов.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 2 069 осіб; летальних випадків – 192; одужало – 8 843 особи;

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здійснено тестувань за добу – 72 789 (зокрема методом ПЛР – 46 005, методом ІФА – 26 784).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 693 407 осіб; одужало – 326 238 осіб; летальних випадків – 11 909; проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), м. Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 листопада в Україні був зареєстрований 15 331 новий випадок COVID-19.