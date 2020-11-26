Як викликати мобільну бригаду для COVID-тесту – роз’яснення МОЗ

Через контакт-центр МОЗ громадяни можуть викликати мобільну бригаду для забору зразків на тестування, але не екстрену медичну допомогу.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Відсьогодні кожен може через контакт центр МОЗ замовити мобільну бригаду за номером 0 800 60 20 19, якщо є симптоми коронавірусної хвороби. Але якщо вам з якоїсь причини не викликали мобільну бригаду, або ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю, треба телефонувати на цей номер, і викликати мобільну бригаду, яка приїде і візьме у вас мазок, для того, щоб зробити тест і підтвердити або спростувати COVID-19. В той же час вчора багато ЗМІ чомусь поширили інформацію, що нібито через контакт-центр змінюється алгоритм виклику швидкої. І можна телефонувати до контакт-центру щоб викликати щвидку. ... Там нічого не змінилося, як був номер 103, так і залишився”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 листопада зафіксовано 15 331 нових випадків захворюваня на COVID-19, госпіталізовано 1 955 осіб , здійснено за добу 76 911 етисуваняь, з яикх 49 323 методом ПЛР, 27 588 методом ІФА. Всього за час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу захворіло 677 189 осіб.