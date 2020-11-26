Як викликати мобільну бригаду для COVID-тесту – роз’яснення МОЗ
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.
“Відсьогодні кожен може через контакт центр МОЗ замовити мобільну бригаду за номером 0 800 60 20 19, якщо є симптоми коронавірусної хвороби. Але якщо вам з якоїсь причини не викликали мобільну бригаду, або ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю, треба телефонувати на цей номер, і викликати мобільну бригаду, яка приїде і візьме у вас мазок, для того, щоб зробити тест і підтвердити або спростувати COVID-19. В той же час вчора багато ЗМІ чомусь поширили інформацію, що нібито через контакт-центр змінюється алгоритм виклику швидкої. І можна телефонувати до контакт-центру щоб викликати щвидку. ... Там нічого не змінилося, як був номер 103, так і залишився”, - сказав Степанов.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 листопада зафіксовано 15 331 нових випадків захворюваня на COVID-19, госпіталізовано 1 955 осіб , здійснено за добу 76 911 етисуваняь, з яикх 49 323 методом ПЛР, 27 588 методом ІФА. Всього за час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу захворіло 677 189 осіб.