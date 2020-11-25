Мобільну бригаду для тестування можна буде викликати через «гарячу лінію» МОЗ

Мобільну бригаду для тестування можна буде викликати через «гарячу лінію» МОЗ

Укрінформ
Міністерство охорони здоров’я запроваджує виклик мобільної бригади для тестування через контакт-центр МОЗ.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“З завтрашнього дня (26 листопада — ред.) ми запускаємо в тестовому режимі таку функцію, щоб будь-яка людина могла замовити виклик мобільної бригади безпосередньо в контакт-центр”, - сказав Степанов, додавши, що згодом така послуга перейде на постійну основу.

Він нагадав, що зараз, якщо у пацієнта є проблеми з викликом мобільної бригади для тестування, він може звернутися в контакт-центр МОЗ, щоб оператори зв’язувалися з відповідними службами за місцем проживання пацієнта і розв'язували це питання.

“Мені здається, що вся ця ланка не дуже гарна, і ми всі прекрасно розуміємо, що викликають (мобільну бригаду - ред.) люди, які захворіли, мають симптоми коронавірусної хвороби. Саме тому ми знайшли такий спосіб, щоб безпосередньо в контакт-центрі можна було викликати бригаду”, - сказав Степанов.

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Також, за його словами, через контакт-центр можна буде проконсультуватися з сімейним лікарем.

“До кінця місяця ми плануємо запустити консультації безпосередньо з сімейними лікарями. Ми почали набір сімейних лікарів, і будь-яка людина, яка потребує його допомоги, або не має сімейного лікаря, може зателефонувати в контакт-центрі і отримати консультацію сімейного лікаря”, - сказав Степанов.

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Він наголосив, що це робиться через те, що зараз на сімейних лікарів велике навантаження через високу захворюваність на COVID-19, також у деяких громадян немає сімейного лікаря.

Єдиний всеукраїнський контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19 працює з 2 листопада.

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