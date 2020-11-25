Мобільну бригаду для тестування можна буде викликати через «гарячу лінію» МОЗ

Міністерство охорони здоров’я запроваджує виклик мобільної бригади для тестування через контакт-центр МОЗ.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“З завтрашнього дня (26 листопада — ред.) ми запускаємо в тестовому режимі таку функцію, щоб будь-яка людина могла замовити виклик мобільної бригади безпосередньо в контакт-центр”, - сказав Степанов, додавши, що згодом така послуга перейде на постійну основу.

Він нагадав, що зараз, якщо у пацієнта є проблеми з викликом мобільної бригади для тестування, він може звернутися в контакт-центр МОЗ, щоб оператори зв’язувалися з відповідними службами за місцем проживання пацієнта і розв'язували це питання.

“Мені здається, що вся ця ланка не дуже гарна, і ми всі прекрасно розуміємо, що викликають (мобільну бригаду - ред.) люди, які захворіли, мають симптоми коронавірусної хвороби. Саме тому ми знайшли такий спосіб, щоб безпосередньо в контакт-центрі можна було викликати бригаду”, - сказав Степанов.

Також, за його словами, через контакт-центр можна буде проконсультуватися з сімейним лікарем.

“До кінця місяця ми плануємо запустити консультації безпосередньо з сімейними лікарями. Ми почали набір сімейних лікарів, і будь-яка людина, яка потребує його допомоги, або не має сімейного лікаря, може зателефонувати в контакт-центрі і отримати консультацію сімейного лікаря”, - сказав Степанов.

Він наголосив, що це робиться через те, що зараз на сімейних лікарів велике навантаження через високу захворюваність на COVID-19, також у деяких громадян немає сімейного лікаря.

Єдиний всеукраїнський контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19 працює з 2 листопада.