Мінцифри планує запустити е-лікарняні у 2021 році

Про це розповів віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в телеефірі, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

За словами Федорова, запуск е-лікарняних дасть змогу не лише скасувати лікарняний як паперову довідку, а й зберегти час лікарів та пацієнтів. Крім цього, це можливість швидко та ефективно оплачувати лікарняні без фізичних контактів, гарантувати обґрунтованість виплат та заощаджувати державні кошти.

Водночас віцепрем'єр-міністр заперечив необхідність дублювання цих документів у цифровому та паперовому вигляді. “Електронні лікарняні будуть одразу в електронному вигляді, нічого дублювати не потрібно. Це буде звичайна форма в онлайн-системі, заповнення якої займатиме кілька хвилин. Після цього підписаний електронним підписом документ автоматично надсилатиметься до інших державних органів для виплат”, — підкреслив він.

Зазначається, що для запровадження електронних лікарняних Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством охорони здоров’я повністю перебудовують процес отримання лікарняного. Запуск стане можливим завдяки повноцінній інтеграції електронної системи охорони здоров’я із системою Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування.

Як повідомляв Укрінформ, на початку березня 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про особливості ведення Електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності», якою затвердив введення електронних лікарняних з 1 квітня.

23 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що запровадження електронного лікарняного в Україні затримується через технічні проблем, що виникли через пандемію COVID-19.

Тестування спрощеної моделі електронних листків непрацездатності було розпочато у липні.