За місяць кількість лікарняних зросла майже на 50% - Фонд соцстраху

Кількість листків непрацездатності, що надаються на оплату до Фонду соціального страхування України, зросла на майже 49%, у порівнянні з вереснем поточного року.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що Фонд соціального страхування України фіксує значне зростання кількості листків непрацездатності, що надаються на оплату до ФССУ.

«Динаміка збільшення числа лікарняних і днів непрацездатності застрахованих осіб спостерігається з початку осені. Відповідно зростають видатки Фонду на фінансування допомог по тимчасовій втраті працездатності. За оперативними даними, у жовтні поточного року кількість лікарняних листків у порівнянні з вереснем збільшилась на 48,9%, на 35,4% зросла кількість днів непрацездатності, сума витрат зросла на 38,7% або на 334,7 млн грн», - ідеться в повідомленні.

У відомстві пояснюють, що ріст числа листків і днів непрацездатності пов'язаний із сезонним підвищенням захворюваності на респіраторні хвороби, збільшенням потреби у догляді за хворими дітьми, ізоляцією від COVID-19 контактних осіб, а також безпосереднім захворюванням українських працівників на коронавірусну хворобу.

Також зазначається, що темпи зростання кількості листків по тимчасовій непрацездатності є найбільшими в регіонах, у яких обласні центри віднесено до червоного та помаранчевого рівнів епідемічної небезпеки за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС.

Так, у Сумській області збільшення лікарняних у жовтні у порівнянні з вереснем склало 90,8%, у Тернопільській області – 87,9%, Миколаївській області – 83,3%, Вінницькій області – 80,4%, Полтавській області – 72,6%, Харківській області – 66,1%, Черкаській області – 63%, Рівненській області – 62,2%.

У ФССУ також нагадують, що упродовж жовтня ФССУ прийняв на оплату понад 396 тис. листків непрацездатності на загальну суму 1,2 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксували 10 179 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.