Фонд соцстраху за місяць виплатив 1,2 мільярда лікарняних

Фонд соціального страхування у жовтні прийняв на оплату 396 тисяч лікарняних на суму 1,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті фонду.

«Упродовж минулого місяця роботодавці подали до Фонду соціального страхування України заяви-розрахунки на оплату понад 396 тис. листків непрацездатності своїх працівників. Загальна сума склала 1,2 мільярда гривень», - ідеться повідомленні.

Зазначається, що за оперативними даними кількість лікарняних листків, прийнятих ФССУ впродовж жовтня, на близько 130 тисяч перевищила відповідний показник вересня 2020 року.

У відомстві інформують, що фінансування допомог по тимчасовій непрацездатності здійснюється Фондом на підставі отриманої від страхувальника (роботодавця) заяви-розрахунку, від терміну подачі якої залежить дата фінансування матеріального забезпечення.

Також у ФССУ нагадали про порядок отримання матеріального забезпечення від Фонду.

Згідно з ним, отриманий в закладі охорони здоров’я листок непрацездатності працівник передає до уповноваженої особи на підприємстві – кадровика, табельника або бухгалтера, для заповнення зворотної сторони листка непрацездатності (визначення страхового стажу застрахованої особи та кількості днів, за які буде надаватися матеріальне забезпечення).

Далі листок непрацездатності передають на розгляд до комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації (приймається рішення щодо надання матеріального забезпечення).

Потім бухгалтерія страхувальника розраховує суму матеріального забезпечення та оформляє заяву-розрахунок для отримання фінансування від Фонду.

Страхувальник подає заяву-розрахунок до Фонду, після чого здійснюється перерахування Фондом заявлених коштів на спеціальний рахунок страхувальника.

Повідомляється, що дізнатись, чи вже перераховано Фондом кошти, застраховані особи можуть у телеграм-каналі ФССУ за тегом #фінансування_страхувальників, де щоденно оновлюється інформація про стан фінансування заяв-розрахунків.

Останній етап порядку - виплата роботодавцем матеріального забезпечення застрахованим особам у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.