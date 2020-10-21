Фонд соцстраху профінансував ізоляцію від COVID-19 для 30 тисяч осіб

Фонд соціального страхування профінансував оплачувану ізоляцію від коронавірусної хвороби на суму 31,6 млн грн для 30 тис. українців, серед яких 7 тис. медиків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду соціального страхування України.

“З початку пандемії 30 тисяч українських працівників, зокрема, майже 7 тисяч медиків знаходились на самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом. Для кожного з них Фонд соціального страхування України компенсує втрачений за цей час заробіток. Станом на сьогодні ФССУ направив на оплату близько 160 000 днів ізоляції від коронавірусної хвороби 31,6 млн гривень”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, пройти оплачувану за кошти ФССУ самоізоляцію працюючі українці можуть в разі безпосереднього контакту з хворим на COVID-19.

Сума виплат від Фонду складає 50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу для всіх застрахованих осіб та 100% – для медичних працівників.

Виплати здійснюються Фондом з метою забезпечення захисту застрахованих осіб і протидії поширенню коронавірусної інфекції.

У ФССУ нагадують, що на період карантину відкрити листок непрацездатності для ізоляції від COVID-19 можливо у дистанційному режимі – для цього працівник має телефоном звернутись до свого сімейного лікаря. Щоб отримати від Фонду допомогу, необхідно передати отриманий листок непрацездатності із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11» своєму роботодавцю.

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Своєю чергою, роботодавець на підставі отриманого від працівника лікарняного листка оформлює заяву-розрахунок, у якій вказує причину непрацездатності – 11, тобто ізоляція від COVID-19, та передає її до Фонду на фінансування. ФССУ забезпечив можливість зробити це в дистанційному режимі або безконтактно.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу – 5 469.