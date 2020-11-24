Степанов сказав, якою має бути зарплата медиків у 2021 році

Українська влада повинна зробити все, щоб наші медичні працівники припинили виїжджати працювати за кордон, зокрема, у Польщу, де влада розглядає можливість спростити процедуру працевлаштування для медиків з інших країн.

Про це в ефірі "5-го каналу" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

"Один із головних чинників – це заробітна плата. Не може країна платити заробітну плату таку, як у нас у країні протягом 29 років – в середньому 8 тисяч гривень заробітна плата лікаря", – наголосив Степанов.

За його словами, такі країни, як Польща, Чехія та Німеччина спрощують процедуру працевлаштування як лікарів, так і медичних сестер, аби ті могли безбар'єрно працювати там.

"Саме тому ми наголошуємо на ухваленні адекватного бюджету на 2021 рік – щоб заробітна плата лікаря починалася від 22-25 тисяч гривень. І це один із головних чинників щодо запинки від'їзду наших громадян, наших лікарів, наших медичних працівників за кордон", – підсумував голова МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 листопада в Україні зафіксували 12 287 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 647 976 осіб; одужало – 299 358; померло – 11 263.