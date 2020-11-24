У Тернополі до боротьби з COVID-19 залучають викладачів і студентів медуніверситету

У Тернополі з огляду на брак персоналу, необхідного для лікування пацієнтів з коронавірусом, до роботи в інфекційних відділеннях стали залучати викладачів та студентів медичного університету.

Про це пресслужба Тернопільської обласної держадміністрації повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначила начальник управління охорони здоров’я ОДА Ольга Ярмоленко, частина спеціалістів зголосилася допомогти.

"Серед них один лікар-анестезіолог у пенсійному віці, студент, який працює в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги у Тернополі. Вони влаштовані на умовах цивільно-правових договорів і отримують оплату в залежності від категорії, в якій працюють", - зауважила Ярмоленко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 листопада в Україні зафіксували 12 287 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 647 976 осіб; одужало – 299 358; померло – 11 263.

Фото: CTK Photo/Укрінформ