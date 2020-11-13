Тернопіль не вводитиме карантин вихідного дня - мер

Як передає Укрінформ, про це сказав під час брифінгу 13 листопада міський голова Сергій Надал.

"В Тернополі не будуть введені якісь додаткові обмеження у зв’язку з прийняттям рішення щодо карантину вихідного дня. Перед тим, як прийняти таке рішення, було дуже багато консультацій з економістами, з бізнесом, з медиками. Сьогодні відбулася велика нарада, де ми цю проблему обговорювали... Чому ці обмеження не будуть вводитись? По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення заражених. Наступне. Обмеження просто знищать економіку міста. На вихідні дні люди мають найбільшу суму виторгу, за рахунок чого мають можливість утримувати свої заклади і найманих працівників. Без таких виторгів люди втратять роботу, а місто втратить надходження, які ми не можемо втрачати", – заявив він.

Надал також нагадав, що підприємці мають дотримуватися вимог, які визначило МОЗ - маски, дистанція, санітайзери, окремі входи та виходи.

"Правоохоронці повинні штрафувати підприємців не за те, що вони працюють, а за те, що ігнорують санітарні норми та вимоги МОЗу", - уточнив міський голова.

Як повідомляв Укрінформ 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення відмовитися від адаптивного карантину та встановити на території всієї країни обмеження "помаранчевого рівня", також з 14-15 листопада по 30 листопада вводиться карантин вихідного дня.

Станом на 13 листопада в Україні за останню добу лабораторно підтверджено 11 787 нових випадків захворювання на COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 512 652 особи; одужало – 233 849 осіб; летальних випадків – 9 317; проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.