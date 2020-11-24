Авіація ДСНС і поліції допомагатиме медикам транспортувати «тяжких» хворих

Міністерства охорони здоров’я та внутрішніх справ готуються до запуску у 2021 році пілотного проєкту, що передбачає створення єдиного аеромедичного простору для транспортування «тяжких» пацієнтів у двох областях України.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

«Цей пілотний проєкт передбачатиме залучення аеротехнічних можливостей (суден авіаційної системи МВС, зокрема літаків та гелікоптерів ДСНС та Нацполіції), які цілодобово чергуватимуть разом із бригадами служби екстреної медичної допомоги, щоб оперативно транспортувати пацієнтів у випадках ургентних, надзвичайних ситуацій, ДТП тощо до відповідних закладів охорони здоров’я у разі, коли неможливо скористатись автомобільним транспортом», — пояснив Іващенко.

Зазначається, що МОЗ та МВС уже розпочали взаємодію щодо забезпечення логістики та залучення авіатехніки для підтримки якісного та своєчасного забезпечення потреб у сфері охорони здоров’я.

Серед іншого проєктом передбачена реалізація системи доставки донорських органів та реципієнтів у межах проведення трансплантацій, додали у МОЗ.