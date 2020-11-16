Нацслужбі здоров’я не вистачає 5,6 мільярда на COVID-лікарні

Національній службі здоров’я на оплату стаціонарного лікування хворих на COVID-19 не вистачає 5,6 млрд грн.

Про це на засіданні Комітету ВР з питань охорони здоров’я, медичної допомоги та медичної с страхування сказав в.о. директора НСЗУ Андрій Віленський, передає кореспондент Укрінформу.

“Станом на сьогодні НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн для забезпечення фінансування закладів охорони здоров'я , які надають меддопомогу з COVID-19, до кінця цього року. Ми подали відповідні документи до МОЗ і Мінфіну для того, щоб це питання було вирішене”, - сказав Віленський.

Він повідомив, що станом на травень 2020 року договори на стаціонарне лікування хворих на COVID-19 мали 240 лікарень, зараз таких медзакладів — 437, і потреба в ліжковому фонді для стаціонарного лікування коронавірусної хвороби зростає. Наразі, за словами Віленського, серед відомчих медичних закладів, лікарні Укрзалізниці відповідають вимогам, які визначені постановою Кабміну № 391, і зараз триває підготовка до укладення договорів з лікарнями Укрзалізниці на надання стаціонарної меддопомоги хворим на COVID-19. Наразі, за даними МОЗ, таких лікарень Укрзалізниці вісім.

Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак зазначила, що медичні заклади Національної академії медичних наук зараз надають невідкладну, ургентну допомогу мешканцям Києва та Київської області, також в медзакладах НАМН здійснюються планові операції, які неможливо відкласти .

Як повідомляв Укрінформ, у вересні Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що у разі необхідності в столиці може бути розгорнуто біля 11 тисяч ліжок для лікування хворих на коронавірусну хворобу, зокрема частина з них у відомчих лікарнях.