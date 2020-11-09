За лікування COVID-19 з квітня Нацслужба здоров'я виплатила понад 4,5 мільярда

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Національна служба здоров'я.

"Кількість підтверджених випадків COVID-19 зростає, відповідно збільшується і кількість лікарень, які надають допомогу пацієнтам. Наразі договір з НСЗУ на стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 мають 429 медзакладів. У травні таких лікарень було 240. З квітня за стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 НСЗУ виплатила понад 4,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

В НСЗУ також повідомили, що рекомендують медзакладам розширювати кількість команд у лікарнях, які надають допомогу великій кількості пацієнтів. Крім того, збільшуючи кількість команд, заклад отримає більшу оплату за медичну допомогу.

Так, наприклад, при рекомендованому навантаженні 20 пацієнтів на 1 медичну бригаду, в жовтні середнє навантаження склало майже 26 пацієнтів на одну медичну бригаду, для порівняння у вересні таке навантаження було понад 16 пацієнтів. У жовтні медичну допомогу хворим на COVID-19 надавали 2 213 медичних команд.

"Зважаючи на різний рівень навантаження у різних регіонах, за ініціативи НСЗУ з жовтня для оплати застосовують коригувальні коефіцієнти за завантаженість медичних команд. Якщо кількість пацієнтів у місяць перевищує 20 на одну команду, заклад отримує більше грошей. Наприклад, коефіцієнт за надання медичної допомоги понад 60 пацієнтам на команду в місяць складає 2,16. Тобто виплата такому закладу зростає в понад два рази", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтверджено 8 678 нових випадків інфікування коронавірусом. За весь час пандемії захворіли 469 018 осіб.