Степанов нагадав єдину умову щодо запровадження локдауну

Підставою для термінового запровадження локдауну може бути лише заповненість ліжок у лікарнях на більш як 75%.

Про це міністр охорони здоров’я України Максим Степанов 26 жовтня заявив в ефірі одного з телеканалів, передає Укрінформ із посиланням на "Радіо Свобода".

«Ми орієнтуємося на єдину річ – здатність медичної системи надавати медичну допомогу. У нас на сьогодні заповнено 50% ліжок у лікарнях в цілому по країні. В деяких регіонах понад 60% – Чернігівська область та інші. Але водночас підстав вводити локдаун завтра, бо не витримає медична система, у нас зараз немає», – твердить чиновник.

Міністр нагадав, за яких показників медична система не витримає епідемії. Він повторив уже раніше озвучену тезу, що загроза колапсу медичної системи виникне, «якщо кількість хворих буде наближатися до цифри 25–30 тисяч хворих на добу».

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив посилення карантинних обмежень на вихідні дні до кінця листопада. Також на території всієї країни діють обмеження помаранчевої зони. Остаточну ефективність та результат такої моделі КМУ оцінить на початку грудня, але вже зараз ми фіксується зменшення мобільності населення.