Степанов: Українців попередять про локдаун за 7-10 днів

Про введення локдауну на території країни попередять за 7-10 днів.

Про це в ефірі 112 каналу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Я думаю, за тиждень, за 10 днів це точно треба робити. Принаймні ми як МОЗ в змозі будемо це зробити”, - сказав Степанов.

Міністр також нагадав, що до запровадження карантину вихідного дня він і заступники міністра говорили про можливість запровадження таких обмежень.

Також Степанов поінформував, що попри те, що з епідеміологічної точки зору локдаун є найбільш ефективним варіантом, таких пропозицій на уряд МОЗ поки що не виносило, а очікує ефекту від вже запроваджених обмежень. Також очільник МОЗ відзначив, що Міністерство охорони здоров’я - поки що єдина установа, яка може виносити такі пропозиції, ґрунтуючись на розрахунках.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив посилення карантинних обмежень на вихідні дні до кінця листопада. Також на території всієї країни діють обмеження помаранчевої зони. Остаточну ефективність та результат такої моделі КМУ оцінить на початку грудня, але вже зараз ми фіксуємо зменшення мобільності населення.