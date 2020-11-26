Аваков виступає за повний локдаун на три тижні

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловився за введення в Україні якнайшвидше повного локдауну не менш як на 3 тижні.

Про це він заявив у ефірі телеканалу “Україна 24”, передає кореспондент Укрінформу.

«Моя особиста точка зору — що необхідно вводити локдаун якомога швидше, тривалістю три або чотири тижні. Я вважаю, що як тільки ми будемо готові — а я сподіваюся, що це будуть найближчі дні — сформулювати у деталях і в реальних механізмах ту програму компенсації, яку озвучив Президент, то треба негайно ввести локдаун, перервати ланцюжок інфекції і постаратися зберегти здоров'я наших українців і уникнути ситуації, коли у нас більше 200 смертей щоденно», - наголосив Аваков.

Він підкреслив, що реагувати на ситуацію потрібно просто зараз.

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“Так, всім складно, дуже складно. Державі дуже важко, бюджет у важкому, катастрофічному стані, але і ризики такі, що зараз потрібно приймати серйозні рішення. Воно може бути непопулярне для певних верств населення, комусь буде дуже погано і незручно, - і тут держава має думати про компенсації. Але моя точка зору полягає у тому, що я — за радикальний локдаун, негайно, не менш ніж 3 тижні”, - сказав глава МВС.

На його думку, уряд розглядатиме це питання найближчими днями.

Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе.

Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.