Голубовська виступає за введення повного локдауну

У протидії COVID-19 ефективним буде повний локдаун, оскільки наразі збільшується кількість важких випадків серед людей молодше 60 років.

Про це під час виступу на Українському жіночому конгресі сказала докторка медичних наук, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська, передає Укрінформ.

«Я за повний локдаун, тому що ці «полузаходи» ні до чого не приводять. У протидії такому захворюванню нічого не змінилося з середніх віків: коли немає засобів специфічного лікування специфічної профілактики, це тільки максимальне роз’єднання, максимальне переривання передачі в популяції, від людини до людини. Як це зробити економічно, це вже питання не до мене , але «полузаходи» ні до чого не призведуть», - сказала Голубовська.

Вона уточнила, що зараз Україна перебуває в інтенсивній фазі, очікувати росту захворювання треба в грудні-січні.

“Ми зараз в інтенсивній фазі, ще пік, я думаю, грудень-січень буде, і він наростатиме. Ви побачите, зараз статистика підійде через кілька тижнів. У нас смертність збільшується, на жаль, у більш молодих людей до 60 років. Це страшно”, - сказала Голубовська.

За її словами, збільшення тяжких випадків захворювання можна пояснити в тому числі погодними умовами.

“За рахунок погодних умов людина отримує більшу дозу збудника, а будь-яке інфекційне захворювання - це і дозозалежний процес. Тому я вважаю, що тут епідеміологи повинні сказати останнє слово. Треба рахувати навіть не від кількості захворілих, тому що кількість захворілих залежить від якості тестування. Якщо ви багато будете тестувати безсимптомних форм, це не значить, що для нас це така трагедія. Для нас трагедія, коли росте кількість тяжких хворих і їх набагато більше, ніж можливості системи надавати саме їм медичну допомог. Тому на ці показники треба спиратися при прийнятті рішень", - відзначила Голубовська.

Як повідомлялося, станом на 26 листопада в світі зафіксовано 60 402 081 випадок захворювання на COVID-19, померло 1 421 284 людини, одужало 38 704 086. В Україні, станом на 26 листопада лабораторно підтверджено 677 189 випадків коронавірусної хвороби, в тому числі 15 331 - за минулу добу, померло 11 717 осіб, одужало 317 395 людей.