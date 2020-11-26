В Україні за добу зафіксували 15 331 новий випадок COVID-19

Станом на ранок 26 листопада в Україні зафіксували 15 331 новий випадок COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіло 677 189 осіб.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників", - йдеться у дописі.

За даними, оприлюдненими міністром, за минулу добу госпіталізовано – 1 955 осіб; летальних випадків – 225; одужало – 9 617 осіб; здійснено тестувань за добу – 76 911 (зокрема, методом ПЛР – 49 323, методом ІФА – 27 588).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 677 189 осіб; одужало – 317 395 осіб; летальних випадків – 11 717; проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.

Фото: CTK Photo/Укрінформ