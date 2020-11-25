МОЗ назвало області з найвищим COVID-показником

Станом на 25 листопада найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Сумській, Черкаській, Запорізькій областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Сумській (860,7 на 100 тис. населення), Черкаській (738,3), Запорізькій (657,4) областях.

Також високий рівень захворюваності у Київській (647,1), Чернівецькій (640,8), Житомирській (596) та Івано-Франківській (568,8) областях.

У Києві цей показник становить 539,2, а середній по Україні - 451,7 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів складає 51,9% станом на 24 листопада. В Києві цей показник складає 58,3%.

Високий рівень завантаженості COVID-ліжок у Полтавській -70%, Миколаївській - 67,9%, Чернігівській - 62%, Запорізькій області - 66,6%, Чернігівській - 62,6% областях.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 25 листопада в Україні зафіксували 13 882 нових випадки COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіло 661 858 осіб.