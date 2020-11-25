За добу госпіталізували 1 818 COVID-хворих – Степанов

За добу до медичних закладів було госпіталізовано 1 818 хворих на COVID-19.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

«У нас продовжує збільшуватися кількість захворілих - за минулу добу 13 882 людини. При цьому було госпіталізовано 1818 людей», - сказав Степанов.

Він наголосив, що зараз важливо зменшити навантаження на систему охорони здоров'я для того, щоб медзаклади були спроможні надавати меддопомогу безперервно. Для цього важливо дотримуватися правил: соціальна дистанція, користування антисептиками, дотримання маскового режиму в громадських місцях.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 листопада в Україні лабораторно підтверджено 661 858 випадків захворювання на COVID-19, одужало – 307 778 осіб; летальних випадків – 11 492.