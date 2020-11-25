У Кабміні обіцяють не вводити «новорічний карантин» без попередження

Уряд може посилити ті чи інші карантинні обмеження на новорічно-різдвяні свята та у разі погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав на брифінгу за результатами чергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми активно вивчаємо результати діяльності під час карантину вихідного дня. Спостерігаємо певну стабілізацію в частині захворювання. Проте розуміємо, що у разі зростання захворюваності можемо прийти до посилення тих чи інших карантинних обмежень. Зокрема, розуміємо, що можуть бути своєрідні обмеження і під час циклу новорічно-різдвяних свят”, - сказав Немчінов.

За його словами, фахівці опрацьовують відповідні пропозиції, тому уряд зможе їх представити у разі потреби, щоб і громадяни, і бізнес були заздалегідь готові.

Станом на ранок 25 листопада в Україні зафіксували 13 882 нових випадки COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіли 661 858 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.