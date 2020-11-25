Шмигаль не виключає посилення карантину на зимові свята

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду 25 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Про введення таких заходів (жорстких – ред.) зараз не йдеться, але ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня – період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти із людьми - все це може дати поштовх до значного сплеску хвороби, яку медична система може не витримати. Уряд не приховує та говорить відкрито, що ми розробляємо план реагування на такі ситуації і на випадок погіршення стану в країні», - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що в Україні діють обмеження помаранчевої зони та карантин «вихідного дня». Остаточну ефективність та результат такої моделі КМУ зможе оцінити на початку грудня, але вже зараз, за словами Шмигаля, фіксується зменшення мобільності населення.

«За даними операторів мобільного зв’язку така мобільність знизилася до найнижчого рівня з часу повного карантину весною. Менша мобільність людей означає зменшення ймовірності зараження, а відповідно розривається ланцюг захворюваності», - додав глава уряду.

Результатом всіх цих заходів, за його словами, має стати вихід на плато за кількістю випадків інфікування на початок грудня.

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«Учора Президент України Володимир Зеленський розповів про важливі ініціативи підтримки людей та бізнесу, якщо буде посилений карантин. Наголошую, ми готуємося до всіх можливих сценаріїв, зокрема і до можливого введення карантину на зимові свята», - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 25 листопада в Україні зафіксували 13 882 нових випадків COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіло 661 858 осіб.

11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

Фото: КМУ