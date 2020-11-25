В Україні за добу зафіксували 13 882 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 25 листопада в Україні зафіксували 13 882 нових випадків COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіло 661 858 осіб.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"13 882 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників", - зазначив він.

За словами міністра, за минулу добу ️госпіталізовано 1 818 осіб; ️летальних випадків – 229; ️одужало 8 420 осіб; ️здійснено тестувань за добу 75 396 (зокрема методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958).

За весь час пандемії в Україні захворіло 661 858 осіб; одужало – 307 778 осіб; летальних випадків – 11 492; проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні в Україні було виявлено 12 287 випадків COVID-19.