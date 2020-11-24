Ткаченко виступає за двотижневий локдаун на новорічні свята

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що краще спланувати двотижневий локдаун на новорічні свята, оскільки ситуація в країні має бути прогнозованою для всіх, хто не може працювати в умовах коронавірусних заборон та обмежень.

Як передає Укрінформ, про це Ткаченко написав у Телеграмі.

"Моя особиста думка – краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят. Безумовно, уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. А, по-друге, відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад в зумі", - написав Ткаченко.

Він додав, що за оприлюдненим планом МОЗ, Україна чекає наразі останній карантин вихідного дня наприкінці цього тижня. Міністр додав, що завершення такого типу карантину чекають усі, хто зараз не може працювати в умовах коронавірусних заборон та обмежень, а йдеться і про креативні індустрії, і про туризм, і про малий та середній бізнес.

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"Останні дні щодобова кількість інфікованих коронавірусом знизилася. Але питання, що нас очікує завтра – залишається відкритим. Ситуація має бути прогнозованою", - додав міністр.

Ткаченко наполягає, що українці мають заздалегідь знати, що їм очікувати, а розтягнута у часі червона зона не може бути безкінечною через негативний вплив на економіку.

Як повідомлялося, 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня по суботах та неділях - з 14 листопада до 30 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 листопада в Україні зафіксували 12 287 нових випадків COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіло 647 976 осіб.