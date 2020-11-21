Прем’єр - про жорсткіший карантин: Жодної дати наразі немає

Уряд розглядає введення більш жорсткого карантину як план “Б”, який задіють у разі, якщо не спрацює карантин “вихідного дня”.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці.

“Стосовно введення більш жорсткого карантину. Цей план дійсно розробляється, але — це план Б, якщо не спрацює карантин «вихідного дня». Ми почали публічне обговорення цього плану Б, аби вся країна розуміла його", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що прагне, аби кроки уряду в цьому напрямку були зрозумілими та передбачуваними для людей та бізнесу.

“Цього тижня ми двічі зустрічалися з міськими головами. Відбулася зустріч із Радою церков. Зустріч та обговорення з бізнесом. Для міських голів розсилається опитування щодо того, які протиепідемічні правила та обмеження вони вбачають оптимальними. Які обмеження для яких місць скупчення людей найкраще застосувати. Йдуть щоденні консультації з епідеміологами та інфекціоністами. Аналізується ситуація по кожному регіону”, - підкреслив Шмигаль.

За його словами, все це робиться зараз, щоб напрацювати спільний, виважений та підтримуваний усіма план.

Шмигаль наголосив, що наразі жодної дати введення жорсткішого карантину немає.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів запровадив з 14 до 30 листопада 2020 року карантин “вихідного дня”, а також підтримав перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які відповідають “помаранчевому” рівню епідеміологічної небезпеки.

В Україні станом на 21 листопада лабораторно підтверджені 612 665 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 580.