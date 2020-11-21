Прем’єр - про жорсткіший карантин: Жодної дати наразі немає

Прем’єр - про жорсткіший карантин: Жодної дати наразі немає

Укрінформ
Уряд розглядає введення більш жорсткого карантину як план “Б”, який задіють у разі, якщо не спрацює карантин “вихідного дня”.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці.

“Стосовно введення більш жорсткого карантину. Цей план дійсно розробляється, але — це план Б, якщо не спрацює карантин «вихідного дня». Ми почали публічне обговорення цього плану Б, аби вся країна розуміла його", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що прагне, аби кроки уряду в цьому напрямку були зрозумілими та передбачуваними для людей та бізнесу.

“Цього тижня ми двічі зустрічалися з міськими головами. Відбулася зустріч із Радою церков. Зустріч та обговорення з бізнесом. Для міських голів розсилається опитування щодо того, які протиепідемічні правила та обмеження вони вбачають оптимальними. Які обмеження для яких місць скупчення людей найкраще застосувати. Йдуть щоденні консультації з епідеміологами та інфекціоністами. Аналізується ситуація по кожному регіону”, - підкреслив Шмигаль.

За його словами, все це робиться зараз, щоб напрацювати спільний, виважений та підтримуваний усіма план.

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Шмигаль наголосив, що наразі жодної дати введення жорсткішого карантину немає.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів запровадив з 14 до 30 листопада 2020 року карантин “вихідного дня”, а також підтримав перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які відповідають “помаранчевому” рівню епідеміологічної небезпеки.

В Україні станом на 21 листопада лабораторно підтверджені 612 665 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 580.

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