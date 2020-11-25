Уряд повернув ФОПам «карантинну» допомогу на дітей

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відновлення з 1 листопада 2020 року виплат фізичним особам-підприємцям допомоги на дітей у зв'язку із запровадженням карантину вихідного дня.

Відповідна постанова ухвалена на засіданні уряду, передає Укрінформ.

“Ми просимо уряд відновити програму підтримки фізичних осіб-підприємців і хочемо, щоб ця програма діяла з 1 листопада до 31 грудня. Ми пропонуємо продовжити виплату допомоги на дітей особам, які вже отримували її в травні-серпні 2020 року без подання заяви та нових документів. І друге — нові підприємці, які хочуть скористатися такою програмою підтримки, можуть звернутися за її призначенням до 15 грудня 2020 року. Фінансування такої програми буде здійснено за рахунок Фонду боротьби з коронавірусною інфекцією”, - сказала міністр соцполітики Марина Лазебна.

Вона нагадала, що програма добре себе зарекомендувала. Так, за час її дії з травня по серпень 2020 року 87 тис. підприємців отримали виплати на понад 115 тис. дітей, виплати надавалися в розмірі прожиткового мінімуму.

Як повідомив на засіданні уряду Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, розмір такої допомоги становитиме 2 тис. грн на кожну дитину, загальний обсяг виділених коштів - понад 1 млрд грн.

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Виплата допомоги на дітей здійснюється фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування, належать до 1 та 2 групи платників єдиного податку. Порядок виплати такої допомоги був затверджений постановою КМУ від 22 квітня 2020 року №329.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 листопада 2020 року.

Як повідомлялося, програма підтримки в умовах жорстких карантинних обмежень фізичних осіб підприємців, в сім'ях яких виховуються діти до 10 років, була завершена з 1 вересня 2020 року.