Кредити для бізнесу: Кабмін запускає програму держгарантій на п'ять мільярдів

В уряді вважають, що надання державних гарантій на портфельній основі дасть змогу здешевити та зробити доступнішими кредити для малого та середнього бізнесу.

Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ще одна програма, яку ми запускаємо сьогодні, - це портфельні гарантії від держави по кредитах для малого та середнього бізнесу. Мова йде про додаткові 5 млрд грн, які будуть направлені на те, аби здешевити позики для ще більшої кількості підприємств. Пропонується, щоб держава гарантувала до 80% тіла кредиту, який підприємець бере у банку. Це так само має сприяти більш доступному кредитуванню. Строк таких гарантій може бути від 1 до 10 років", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі. Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.