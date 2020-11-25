Прем'єр запевняє, що Кабмін профінансує всі соцвиплати і бюджет буде виконаний

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що уряд профінансує всі соцвиплати і державний бюджет на цей рік буде повністю виконаний.

Про це Шмигаль сказав під час засідання уряду 25 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До кінця року бюджет буде повністю виконано, і уряд повною мірою забезпечить фінансування всіх виплат для людей», - сказав Шмигаль.

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Глава уряду нагадав, що станом на 24 листопада Державна податкова служба зібрала до Держаного бюджету 463 млрд грн, при запланованому показнику до кінця року 458 млрд грн, тому станом на 25 листопада - річний план перевиконано.

Фото: КМУ