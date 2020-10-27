Сєвєродонецький «Азот» відновить випуск медичного кисню

На Сєвєродонецькому об'єднанні «Азот», що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, триває підготовка до випуску кисню медичної якості.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба Group DF.

«Підприємство підготувало і подало до Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я пакет документації, необхідної для відновлення виробництва медичного кисню», – заявив голова Правління ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» Леонід Бугайов.

За його словами, усі організаційні питання, пов'язані з дозволами, повинні бути вирішені максимально швидко. У регіоні непроста епідемічна ситуація з COVID-19. Медичний кисень сьогодні дуже потрібен лікарням та медичним центрам.

Сєверодонецький «Азот» вже отримав ліцензію від Державної служби України з лікарських засобів на виробництво і продаж медичного кисню.

Виробничі потужності цеху розділення повітря здатні виробляти 500 кубічних метрів на годину кисню медичної якості.

Кисень є одним з побічних продуктів виробництва азотних добрив. Завдяки тому, що на Сєвєродонецькому «Азоті» навесні було відновлено повний виробничий цикл з випуску мінеральних добрив, сьогодні підприємство має технологічну можливість виробляти кисень медичної якості.

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» (Сєвєродонецьк, Луганська обл., Україна) – одне з найбільших українських хімічних підприємств, з 2011 року входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF. Основний напрямок роботи підприємства – виробництво мінеральних азотних добрив. У 2019 році підприємство випустило 384,09 тис. тонн мінеральних добрив. Зокрема аміачної селітри – 371,66 тис. тонн, аміаку водного технічного – 1,65 тис. тонн, КАС (карбамідо-аміачна суміш) – 10,78 тис. тонн. Також в 2019 році об'єднання випустило 296,2 тис. тонн неконцентрованої азотної кислоти.

Group DF – диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлений у низці країн Європи та Азії. Зокрема, Group DF – один з найбільших на території Східної Європи інвесторів у газорозподільну, хімічну, титанову і портову галузі. Група також розвиває бізнеси у сферах сільського господарства, медіа. Засновник і власник Group DF – відомий український бізнесмен Дмитро Фірташ.