Сєверодонецький "Азот" відновлює виробництво аміаку й карбаміду

На Сєвєродонецькому об'єднанні "Азот", що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, розпочато підготовчі роботи по запуску цехів виробництва аміаку й карбаміду.

Про це повідомляє прес-служба ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот".

"Пускові роботи в цехах виробництва аміаку (1-А) і карбаміду вже розпочато. За нашими виробничими планами підприємство запустить випуск власного аміаку й карбаміду вже на початку березня 2020 року. При хорошому сценарії ми плануємо у березні випустити близько 39 тис. тонн аміаку, 31 тис. тонн карбаміду, 49,6 тис. тонн аміачної селітри", - підкреслив голова правління підприємства Леонід Бугайов.

Потужність цеху виробництва аміаку 1-А, що запускається, становить 1700 т/добу, цеху виробництва карбаміду - 1200 т /добу.

На підприємстві буде відновлено повний технологічний цикл, коли з природного газу здійснюватиметься свій аміак, а вже з аміаку - інші види добрив (аміачна селітра, КАС, карбамід).

На підприємстві нагадали, що цехи аміаку й карбаміду було зупинено у вересні 2018 року. У березні 2019 року Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" відновило випуск аміачної селітри та КАС на давальницькому аміаку. В результаті у 2019 році було випущено 384,09 тис. тонн мінеральних добрив.

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"Відновлення заводом виробництва базових видів добрив, збільшення завантаження потужностей є прямим наслідком запровадження Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі (МКМТ) заходів щодо захисту українського ринку від імпорту добрив за демпінговими цінами", - зазначив Леонід Бугаєв.

Він також підкреслив, що якщо захисні заходи уряду будуть ще жорсткішими й рішучішими, результат буде ще більш показовим.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) 21 серпня 2019 року розпочала проведення двох спецрозслідувань щодо імпорту в Україну азотних добрив (нітрату амонію, вапняно-аміачної селітри, карбаміду і карбамідо-аміачної суміші), і складних мінеральних добрив з вмістом азоту, фосфору, калію. Кабінетом міністрів України було запроваджено ембарго на ввезення азотних добрив із РФ.