Одеський припортовий відновив експорт карбаміду до країн Африки та Азії

ПАТ "Одеський припортовий завод" відновило експорт карбаміду до країн Африки та Азії, працюючи за давальницькою схемою з компанією «Агро Газ Трейдинг».

Про це повідомляє пресслужба Южненської міськради.

"На ОПЗ відновили реалізацію карбаміду на експорт, зокрема, до країн Африки та Азії. Протягом останнього тижня на причалі стояло судно African puffin дедвейтом 50 тисяч тонн. Це вже шостий балкер, який завантажено й відправлено до Індії з моменту відновлення роботи на експорт", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що перше судно стало під завантаження міндобривами у середині вересня. За цей період здійснено перевалку понад 200 тис. тонн карбаміду.

Окрім карбаміду, який виробляє ОПЗ, до Южного поставляється вагонами продукція черкаського «Азоту» та кам’янського «ДніпроАзоту». Перевантаження міндобрива здійснюється тільки насипним способом - напряму з цеху виробництва та зі складів підприємства.

Як повідомлялося, ОПЗ 1 серпня 2019 року запустив виробничі потужності після майже півторарічного простою. Підприємство працює за давальницькою схемою з компанією «Агро Газ Трейдинг».

За словами в. о. гендиректора ПАТ "Одеський припортовий завод" Сергія Назаренка, відновлення роботи на експорт вигідне для підприємства: почали розраховуватися за старими борговими зобов’язаннями, стабілізували рівень зарплати.

Договір на переробку давальницької сировини також передбачає виплату заборгованості ОПЗ перед НАК «Нафтогаз України» за допомогою унікальної формули. АГТ додало до вартості переробки 1 дол. і 1,5 дол. за тонну продукції для аміаку і карбаміду відповідно. Це дозволило заводу почати виплати заборгованості перед Нафтогазом.

Адміністрація підприємства планує продовжити роботу з компанією "Агро Газ Трейдинг" принаймні до 1 січня 2020 року.