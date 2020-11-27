На Чернігівщині уже тиждень фіксують понад 500 випадків коронавірусу за добу

Виявлення понад 500 нових випадків інфікування коронавірусом за добу на Чернігівщині стає нормою - цифри такого порядку фіксуються уже тиждень.

Про це, за підсумками аналізу статистичних звітів Чернігівської ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За даними Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА, станом на 26 листопада в області зафіксовано 553 нових випадки COVID-19", - ідеться в останньому повідомленні.

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Пів тисячі й більше нових випадків фіксується майже щодня з 20 листопада, а 21-го узагалі був небувалий в області антирекорд захворюваності - 786 інфікованих. Разом зі збільшенням цього показника зростає й кількість летальних випадків: почастішали повідомлення про смерть 5-8 осіб на добу.

З початку місяця в регіоні реєстрували, в середньому, по 200 нових випадків COVID-19. Найшвидшими темпами захворюваність зростає в Чернігові, Ніжині, Корюківському та деяких інших районах. На госпіталізацію, щоправда, потрапляє не дуже багато людей, в середньому, плюс-мінус 20.

Для госпіталізації хворих на коронавірус у регіоні розгорнуто 1 237 ліжко-місць. Із них киснем забезпечено 42%. Нещодавно, як повідомлялося, уряд виділив додаткових 60 млн грн на покращення забезпечення киснем медичних закладів Чернігівщини.

Наразі у лікарнях області перебувають 573 хворі на COVID-19. Ще 8 473 інфікованих лікуються амбулаторно.

Загалом із початку епідемії на Чернігівщині виявлено 16 485 випадків інфікування коронавірусом, з яких 253 були летальними. Ще у 27 померлих COVID-19 був супутнім діагнозом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 листопада в Україні зафіксовано 16 218 нових випадків COVID-19, за минулу добу госпіталізовано 2 069 осіб; летальних випадків - 192; одужали - 8 843 особи. За весь час пандемії в Україні захворіли 693 407 осіб.