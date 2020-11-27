На Чернігівщині уже тиждень фіксують понад 500 випадків коронавірусу за добу
Про це, за підсумками аналізу статистичних звітів Чернігівської ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За даними Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА, станом на 26 листопада в області зафіксовано 553 нових випадки COVID-19", - ідеться в останньому повідомленні.
Пів тисячі й більше нових випадків фіксується майже щодня з 20 листопада, а 21-го узагалі був небувалий в області антирекорд захворюваності - 786 інфікованих. Разом зі збільшенням цього показника зростає й кількість летальних випадків: почастішали повідомлення про смерть 5-8 осіб на добу.
З початку місяця в регіоні реєстрували, в середньому, по 200 нових випадків COVID-19. Найшвидшими темпами захворюваність зростає в Чернігові, Ніжині, Корюківському та деяких інших районах. На госпіталізацію, щоправда, потрапляє не дуже багато людей, в середньому, плюс-мінус 20.
Для госпіталізації хворих на коронавірус у регіоні розгорнуто 1 237 ліжко-місць. Із них киснем забезпечено 42%. Нещодавно, як повідомлялося, уряд виділив додаткових 60 млн грн на покращення забезпечення киснем медичних закладів Чернігівщини.
Наразі у лікарнях області перебувають 573 хворі на COVID-19. Ще 8 473 інфікованих лікуються амбулаторно.
Загалом із початку епідемії на Чернігівщині виявлено 16 485 випадків інфікування коронавірусом, з яких 253 були летальними. Ще у 27 померлих COVID-19 був супутнім діагнозом.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 листопада в Україні зафіксовано 16 218 нових випадків COVID-19, за минулу добу госпіталізовано 2 069 осіб; летальних випадків - 192; одужали - 8 843 особи. За весь час пандемії в Україні захворіли 693 407 осіб.