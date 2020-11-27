За минулу добу у ЗСУ виявили 197 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок 27 листопада в Збройних силах України на коронавірус хворіють 2898 осіб. За минулу добу виявили 197 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 27 листопада у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2898 осіб. За минулу добу зареєстровано 197 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 25 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 172 особи, на ізоляції - 385 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 27 листопада зареєстрували 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу госпіталізовано – 2 069 осіб; летальних випадків – 192.