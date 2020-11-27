У Києві за добу - 1520 випадків коронавірусу, 26 хворих померли

У Києві за минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилася на 1 520 осіб, 26 хворих померли.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"За минулу добу в нашому місті виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії - 1520 людей. 26 випадків, на жаль, летальні. Всього від коронавірусу померли 1253 киянина", - сказав Кличко.

За його словами, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 65 539.

Він зазначив, що захворіли: 869 жінок віком від 18 до 83 років і 22 дівчинки від 7 до 17 років, 607 чоловіків віком від 19 до 92 рокiв і 22 хлопчики від 25 днів до 17 років. Захворіли, зокрема, і 56 медиків.

За його словами, одужали у столиці за добу 375 людей. Загалом коронавірус подолали 22 317 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі – 250, Солом'янському – 206, у Дніпровському районі – 200 випадків", - повідомив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 27 листопада зареєстрували 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: CTK Photo/Укрінформ