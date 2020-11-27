МОЗ назвало три області з найвищими COVID-показниками

Станом на 27 листопада найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Сумській, Черкаській, Київській областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Сумській (922,8 на 100 тис. населення), Черкаській (819,7), Київській (680,8) областях.

Крім того, високий рівень захворюваності у Запорізькій (679,7), Чернівецькій (653,3), Житомирській (610,1), Чернігівській (617,8) областях.

У Києві цей показник становить 569,7, а середній по Україні - 474,6 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів складає 49,9% станом на 26 листопада, у Києві - 54,4%.

Високий рівень завантаженості COVID-ліжок у Полтавській -71,3%, Миколаївській - 64,6%, Запорізькій - 62,4%, Чернігівській областях - 63,5%,

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 листопада в Україні зафіксовано 16 218 нових випадків COVID-19, за минулу добу госпіталізовано – 2 069 осіб; летальних випадків – 192; одужало – 8 843 особи. За весь час пандемії в Україні захворіло 693 407 осіб.

Фото: Андрій Скакодуб