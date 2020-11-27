Киснем обладнані понад 26 тисяч COVID-ліжок з 55 тисяч - Степанов

З понад 55 тис. ліжок для хворих на COVID-19 26 583 обладнані киснем.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Якщо говорити про будь-які карантинні обмеження, ми завжди спираємося на один показник — це здатність медичної системи надавати медичну допомогу. Це означає, що якщо буде певна кількість хворих, незалежно від того, де мешкає людина, їй нададуть медичну допомогу. На сьогодні у нас при загальній кількості 55 886 ліжок по країні, виділених під COVID-19, зайнято 49,9%, тобто 27 887. Ситуація напружена, бо майже 50% зайнятих ліжок — це багато. Але контрольована, медична система справляється. І це є основним показником для введення більш жорсткого локдауну, це єдина річ, яка впливає на логіку наших дій”, - сказав Степанов.

Читайте також: Степанов нагадав єдину умову щодо запровадження локдауну

Степанов зауважив, що зараз занепокоєння викликають новорічні свята, які передбачають велику кількість контактів між людьми на святкуваннях, ярмарках, новорічних ялинках.

"Зараз ми розраховуємо на ті карантинні обмеження, які діють в країні. І тут дуже важливо, щоб всі протиепідемічні заходи, які введені, повністю виконувалися. Це той випадок, коли їх потрібно дотримуватися всім", - сказав Степанов

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 листопада в Україні зафіксовано 16 218 нових випадків COVID-19.