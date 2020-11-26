В Україні 80% COVID-ліжок планують забезпечити киснем до 20 грудня

В Україні 80% COVID-ліжок планують забезпечити киснем до 20 грудня

Укрінформ
Кількість ліжок, обладнаних кисневим устаткуванням, у медичних закладах України щотижня збільшується на три тисячі; загалом планується до 20 грудня забезпечити 80% ліжок киснем.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в телеінтерв'ю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В нас кожен тиждень додається від 3 тис. точок, від 3 тис. ліжок з киснем. До цього були показники до тисячі... В нас є завдання - і я думаю, ми його виконаємо - до 20 грудня забезпечити 80% ліжок киснем. Зараз цей показник 50% фактично, і ми його збільшуємо", - сказав Тимошенко.

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Водночас він наголосив, що відсоток ліжок із киснем важко збільшити швидко, адже паралельно в лікарнях зростає кількість ліжко-місць. "Він не збільшується, як би хотілося, бо ми додаємо ліжко-місця - зменшується відсоток ліжок з киснем, тому що це одночасно відбувається”, - зауважив заступник керівника ОП.

Він підкреслив, що за боротьбу з коронавірусом відповідає не лише Міністерство охорони здоров’я - місцева влада також несе частину відповідальності.

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“Це спільна відповідальність, тому що МОЗ відповідальне за боротьбу з коронавірусом. Але у зв’язку з тим, що в нас була і йде далі децентралізація, а вона передбачає відповідальність на місцях, це таке двовладдя... В підсумку немає одного відповідального ... за весь процес. Саме в цьому була вся проблема", - наголосив Тимошенко.

Тому, за його словами, Офіс Президента і МОЗ об’єднали зусилля для вирішення цього питання.

"Я займаюся регіональною політикою тепер, МОЗ централізовано відповідає за боротьбу із коронавірусом. Ми з'єднали все це воєдино - і почали швидко здійснювати закупівлю і установку кисневих станцій”, - наголосив заступник керівника ОП.

При цьому, на його переконання, влада зробить відповідні висновки щодо осіб, відповідальних за погане забезпечення лікарень кисневим устаткуванням.

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"Я думаю, що будуть зроблені висновки. Не можу назвати прізвища, бо не я приймаю ці рішення зрештою. Це рішення Президента, уряду та інших структур, які можуть бути причетні до того, що влітку ми це не зробили", - додав Тимошенко.

Водночас він наголосив, що проблема з киснем гостро стоїть не лише в Україні - наразі багато країн “стоять у черзі за кисневими станціями”.

“Це проблема, яку влітку пропустили і потрібно було займатися, зараз ми надолужуємо”, - підсумував Тимошенко.

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