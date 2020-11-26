В Україні 80% COVID-ліжок планують забезпечити киснем до 20 грудня

Кількість ліжок, обладнаних кисневим устаткуванням, у медичних закладах України щотижня збільшується на три тисячі; загалом планується до 20 грудня забезпечити 80% ліжок киснем.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в телеінтерв'ю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В нас кожен тиждень додається від 3 тис. точок, від 3 тис. ліжок з киснем. До цього були показники до тисячі... В нас є завдання - і я думаю, ми його виконаємо - до 20 грудня забезпечити 80% ліжок киснем. Зараз цей показник 50% фактично, і ми його збільшуємо", - сказав Тимошенко.

Водночас він наголосив, що відсоток ліжок із киснем важко збільшити швидко, адже паралельно в лікарнях зростає кількість ліжко-місць. "Він не збільшується, як би хотілося, бо ми додаємо ліжко-місця - зменшується відсоток ліжок з киснем, тому що це одночасно відбувається”, - зауважив заступник керівника ОП.

Він підкреслив, що за боротьбу з коронавірусом відповідає не лише Міністерство охорони здоров’я - місцева влада також несе частину відповідальності.

“Це спільна відповідальність, тому що МОЗ відповідальне за боротьбу з коронавірусом. Але у зв’язку з тим, що в нас була і йде далі децентралізація, а вона передбачає відповідальність на місцях, це таке двовладдя... В підсумку немає одного відповідального ... за весь процес. Саме в цьому була вся проблема", - наголосив Тимошенко.

Тому, за його словами, Офіс Президента і МОЗ об’єднали зусилля для вирішення цього питання.

"Я займаюся регіональною політикою тепер, МОЗ централізовано відповідає за боротьбу із коронавірусом. Ми з'єднали все це воєдино - і почали швидко здійснювати закупівлю і установку кисневих станцій”, - наголосив заступник керівника ОП.

При цьому, на його переконання, влада зробить відповідні висновки щодо осіб, відповідальних за погане забезпечення лікарень кисневим устаткуванням.

"Я думаю, що будуть зроблені висновки. Не можу назвати прізвища, бо не я приймаю ці рішення зрештою. Це рішення Президента, уряду та інших структур, які можуть бути причетні до того, що влітку ми це не зробили", - додав Тимошенко.

Водночас він наголосив, що проблема з киснем гостро стоїть не лише в Україні - наразі багато країн “стоять у черзі за кисневими станціями”.

“Це проблема, яку влітку пропустили і потрібно було займатися, зараз ми надолужуємо”, - підсумував Тимошенко.