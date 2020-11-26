В Україні майже половина COVID-ліжок забезпечені киснем – Степанов

В Україні під лікування хворих на COVID-19 відведено 57 446 ліжок, з них 27 482 ліжка забезпечені киснем.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“На сьогоднішній день вже відведено під лікування хворих на COVID-19 57 446 ліжок, з яких забезпечено киснем 27 482 ліжка, вільних - 13 653. Це ті дані, які ми збираємо кожного дня з лікарень, відведених для лікування хворих на COVID-19”, - сказав Степанов.

Він додав що є напружена ситуація з забезпеченням киснем у Києві, Одеській, Черкаській та Сумській областях, утім, міністерство разом із місцевими органами влади намагається розв'язати це питання.

Степанов також відзначив, що іншою проблемою є поширення недостовірної інформації, яка, за його словами, викликає у громадян паніку, та відчуття незахищеності.

“Ми вже багато чули про чорні зони епіднебезпеки, або неперевірену інформацію, фейки про те, що хтось забрав кисень у людини, щоб віддати іншій, або людину вигнали з лікарні на вулицю і вона померла на вулиці. Один із таких фейків - коли в лікарні Білої Церкви батько віддав кисень сину, а сам помер. Потім з’ясувалося, і я вдячний жінці-волонетру, яка це визнала, що це був фейк”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 26 листопада 2020 року зареєстровано 15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.