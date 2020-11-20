Степанов спростував інформацію про смерть батька, який віддав кисень сину

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов спростував поширену раніше інформацію про батька з Білої Церкви, який віддав кисень сину й помер, та заявив, що наразі така ситуація попри всі проблеми в медицині в Україні неможлива.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Декілька днів тому було повідомлення однієї з волонтерів у соціальних мережах, що нібито у третій міській лікарні міста Біла Церква знаходилися батько та син, хворі на COVID-19, і батько у зв’язку з тим, що немає кисню, віддав кисень сину, а сам помер”, - зазначив міністр.

Він нагадав, що були тисячі поширень цієї інформації в соцмережах та ЗМІ, та наголосив, що незважаючи на всі проблемні місця у сфері охорони здоров’я, “це на сьогоднішній день в Україні неможливо”.

Степанов зауважив, що вказана історія була повністю спростована лікарями. Він додав, що волонтер, яка поширила це повідомлення, також учора написала допис у Фейсбуці, що “інформація була неперевіреною, вона намагалася її перевірити, але будь-якого підтвердження не знайшла”.

“Ми перевірили: навіть не було такого випадку, щоб батько і син знаходилися в лікарні й батько помер, починаючи з 1 листопада. Але всі ЗМІ, не перевіривши цю історію, просто її передрукували, почали робити висновки, експерти так звані почали робити висновки”, - підкреслив урядовець.

Міністр проінформував, що станом на вечір четверга в лікарнях налічується 24,5 тисячі ліжок з підведеним киснем.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.