У COVID-лікарнях Київщини кисень підвели вже до 67% ліжок

У лікарнях Київської області подачею кисню вже обладнали 1479 інфекційних ліжок, це понад 67% від їх загальної кількості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА у Фейсбуці.

«В лікарнях Київщини продовжують розширювати централізовану кисневу мережу. Відтак подачею кисню вже обладнали 1479 інфекційних ліжок. Це понад 67,7% від їх загальної кількості. Кисневу підтримку на вчора отримували 913 пацієнтів. З них 28 - на апаратах ШВЛ», – повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

У Київській області, за даними обласного лабораторного центру, офіційно підтверджено вже 34 240 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 2015 дітей та у 2681 медичного працівника.

За добу підтверджено 978 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19). Випадки COVID-19 встановлено у 36 дітей віком від 1 міс. до 17 років.

Серед нових інфікованих - 86 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 892 особи знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За період епідемії із загальної кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 3172 хворих, на амбулаторному – 31069 осіб.

Одужали всього 11 845 осіб, з них 939 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужали 159 осіб, у тому числі 11 дітей. Від ускладнень, викликаних COVID-19, в області померли 653 хворих.

За добу надійшли повідомлення про 8 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19 (померли 4 чоловіки віком від 40 до 70 років, з них два мешканці Васильківського району (смт. Глеваха, с. Здоровка), м. Боярка Києво-Святошинського району, смт. Пісківка Бородянського району та 4 жінки віком від 45 до 69 років, з них дві мешканки Згурівського району (с. Мала Березанка, с. Щасливе), 1 – м. Вишгород, 1 – с. Клюки Тетіївського району.

Станом на ранок 26 листопада в Україні зафіксували 15 331 новий випадок COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіло 677 189 осіб.