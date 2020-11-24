На Київщині добова кількість COVID-хворих перевищила тисячу

У Київській області за добу підтверджено 1099 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, випадки COVID-19 встановлено у 49 дітей віком від 1 до 17 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"В Київській області, за даними обласного лабораторного центру, 24 листопада 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 32302 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 1943 дітей та у 2568 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

Одужало всього 11442 особи, з них 911 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 173 особи, у тому числі 18 дітей.

За період епідемії в Київській області від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 629 хворих. За добу надійшли повідомлення про три летальних випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 (померло двоє чоловіків: 46 років - м. Васильків, 82 роки - м. Вишневе Києво-Святошинського району та одна жінка, 61 рік - смт. Гостомель).

Як повідомив голова обласної державної адміністрації Василь Володін, наразі 876 жителів Київщини перебувають на кисневій підтримці, тобто 60% від госпіталізованих хворих. На апаратах ШВЛ значно менше – 28 пацієнтів.

"До кінця листопада плануємо підключити до кисню 80% інфекційних ліжок. Це важливо, тому що для більшості пацієнтів із COVID-19 киснева підтримка є життєво необхідною», – зазначив Володін.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 36099 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 1091 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 36412 контактними особами.

Станом на ранок 24 листопада в Україні зафіксували 12 287 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 647 976 осіб.