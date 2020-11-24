Коронавірус у Києві: за добу – 1422 хворих, 30 осіб померли

У Києві виявлено вже 61 640 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу на коронавірус захворіли 1422 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1422 хворих на коронавірус. Померли 30 людей. Усього коронавірус забрав життя 1173 киян", - зазначив Кличко.

Зокрема, захворіли: 865 жінок віком від 18 до 84 років, 471 чоловік віком від 19 до 86 рокiв, 51 дівчинка від 9 місяців до 17 років та 35 хлопчиків від 23 днів до 16 років. Захворів також 81 медик.

До лікарень столиці госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 347 людей. Усього коронавірус подолав 21 091 мешканець Києва.

За словами Кличка, найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 427, у Подільському — 170. Та в Дарницькому районі – 159 випадків.

"Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!", - відзначив мер.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 листопада в Україні зафіксували 12 287 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 647 976 особи.

Фото: CTK Photo/Укрінформ